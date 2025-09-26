Son dakika | Hendek faciası davasında mahkeme Yargıtay'a uymadı: Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tahliye!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Hendek faciası davasında mahkeme Yargıtay'a uymadı. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tahliye edildi.

2020’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127’sinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davada kritik duruşma bugün saat 09.30’da Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yargıtay’ın, davada tutuklu yargılanan tek sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun’a “bilinçli taksir ile insan öldürme” suçundan verilen cezayı bozarak “olası kastla insan öldürme” suçundan yargılanması yönünde verdiği kararın ardından görülen duruşmada mahkeme Yargıtay kararına uymadı.

FABRİKA SAHİBİ TAHLİYE!

Yargıtay kararına uymayan Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi, fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un tahliyesine karar verildi.

KARARI DUYAN AİLE YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Mahkemenin kararına aileler tepki gösterdi. Faciada yakınını kaybeden bazı aile yakınları da duruşma çıkışında fenalık geçirdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

