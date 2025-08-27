Son dakika | Haydarpaşa'da yangın

Son dakika | Haydarpaşa'da yangın
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Haydarpaşa Limanı'ndaki bir gemide yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haydarpaşa Limanı'ndaki bir gemide sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Yangının ardından limana gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, saat 07.00 sularında Haydarpaşa Limanı'nda demirli yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında çıktı. Nedeni bilinmeyen sebeple çıkan yangında dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

istanbul-haydarpasa-limaninda-gemide-c-883102-262348.jpg

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

