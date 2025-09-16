Son Dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 kişinin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapıldı.

TUTUKLANDI

Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Hasan Mutlu dahil 20 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 10 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

9 kişinin işlemleri devam ediyor.