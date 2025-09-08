CHP'liler tek ses olup kayyuma direniyor! Tekin'den çelişkili açıklamalar geliyor

CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak yerine Gürsel Tekin'in aralarında bulunduğu heyetin kayyum olarak atanması, büyük krize yol açtı.

Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklaması CHP Gençlik Kolları'nı harekete geçirirken CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan partili gençler destek çağrısı yaptı. Çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti.

Gece saatlerinde çevik kuvvet, CHP İstanbul İl Binası’nı bariyerlerle çevreledi.

GÜRSEL TEKİN VAZGEÇTİ! CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA BUGÜN GİTMEYECEK

Sabah saatlerinde Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Tekin, "Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır" dedi.

Abluka altındaki il binasına gelmesi beklenen Gürsel Tekin'in partililerle polisin karşı karşıya gelmemesi için bazı temaslar yürüttüğü öğrenildi.

Saygı Öztürk, bu kapsamda Tekin'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbul Valisi Davut Gül'le telefonla konuşup bina önü ve çevresinde polisin ayrılmasını talep ettiğini aktarırken kendisinin de belirtilen saatte il binasına gitmeyeceğini yazdı.

Parti kurmaylarıyla da temaslar kurulduğu öğrenilirken gidişin başka bir güne ertelenmesi görüşüldü.

Öztürk'ün aktardığına göre; Gürsel Tekin'in kayyumluktan ayrılma gibi bir durumunun şu anda gündemde olmadığı öğrenilirken yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi. Tekin'in "baştan itibaren sorun yaratan değil sorun çözen" bir tutum içinde olduğu, gelişmeler nedeniyle yeni sorun değil sorunun başka bir yolla çözecekleri belirteceği ifade edildi.

"12'DE İL BAŞKANLIĞINDA OLACAĞIM"

TELE1'den Fırat Yeşilçınar'a açıklama yapan Gürsel Tekin haberlerin doğru olmadığını İl Başkanlığı'na gideceklerini söyledi. Sözlerine devam eden Gürsel Tekin saat 11:00'de İl Başkanlığı önünde olacaklarını ve basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.

Gürel Tekin'in açıklaması şu şekilde:

"Ben bugün saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım. Gitmemek gibi bir kararım yok. Fakat gitmeden önce geniş bir basın açıklaması yapacağım. Büyük ihtimal saat 11:00 gibi olur."