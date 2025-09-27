Son dakika | Gazeteci İsmail Beşikçi hastaneye kaldırıldı

Ünlü gazeteci ve yazar İsmail Beşikçi, bugün Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'ne katıldı.

Cega Medya'nın haberine göre Beşikçi, festival kapsamında Fatin Kanat ve Önder İnce’nin “Bizim İsmail” otobiyografi filmi gösterimi vardı. Beşikçi filmi izlediği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten aniden fenalaştı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASATANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine festivalin yapıldığı adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Beşikçi, ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beşikçi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, hastanede gözetim altında alındı.