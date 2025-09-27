Son dakika | Gazeteci İsmail Beşikçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika | Gazeteci İsmail Beşikçi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Gazeteci ve yazar İsmail Beşikçi, Diyarbakır'da katıldığı bir film festivalinde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Sahnede yere yığılan Beşikçi, sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünlü gazeteci ve yazar İsmail Beşikçi, bugün Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'ne katıldı.

Cega Medya'nın haberine göre Beşikçi, festival kapsamında Fatin Kanat ve Önder İnce’nin “Bizim İsmail” otobiyografi filmi gösterimi vardı. Beşikçi filmi izlediği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten aniden fenalaştı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASATANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine festivalin yapıldığı adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Beşikçi, ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Ankara'da "Bizim İsmail" filmi ile açılışını gerçekleştirdi20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Ankara'da "Bizim İsmail" filmi ile açılışını gerçekleştirdi

Beşikçi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, hastanede gözetim altında alındı.

