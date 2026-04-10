Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, cinsiyet ve benzeri farklılıklara dayanarak alenen aşağılama" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, Raun’un sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin, toplumun bir kesimini hedef aldığı ve aşağılayıcı nitelikte olduğu iddia edildi.

Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı

İDDİANAME, İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, paylaşımların yalnızca bireysel ifade kapsamında değerlendirilemeyeceği ve toplumsal bir kesime yönelik aşağılama içerdiği öne sürüldü.

Raun’un “hamileyim” diyerek yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı kaydedildi.

İddianamenin İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Uyuşturucu suçundan tutuklanan Mika Raun, "alenen aşağılama" davasında tutuksuz yargılanacak.