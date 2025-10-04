Son dakika | Fatih'te bir bina çöktü! Ekipler seferber oldu
Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk halde bulunan bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, enkazda arama çalışması başlattı. Çalışmada binada kimsenin olmadığı belirlendi.
Fatih'te bir metruk binanın çökmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
İÇERİDE BİRİ OLMA İHTİMALİNE KARŞI ARAMA YAPILIYOR
Olay yerine ulaşan ekipler, çökme esnasında bina içerisinde birinin bulunma ihtimalini değerlendirerek arama çalışması yürüttü.
Çalışmada, metruk yapının çöken kısmında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ekipler, yapının çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.