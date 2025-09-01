Son Dakika | Evinin önünde Akın Gürlek'i soran iki motosikletli gözaltına alındı

Son Dakika | Evinin önünde Akın Gürlek'i soran iki motosikletli gözaltına alındı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde, Gürlek'i soran iki şüpheli motosikletli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde, iddiaya göre bugün sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

"ABİ SAVCI GELECEK Mİ?" DİYE SORMUŞLAR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, günün ilk saatlerinde Gürlek'in Sarıyer’deki evinin önüne gelen iki motosikletli, görevli polis memurlarına "Abi savcı gelecek mi" diye sordu.

İki şüpheli, ardından aynı motosikletle olay yerinden ayrıldı. Polis memurlarının haber vermesi üzerine iki şüpheli başka ilçede gözaltına alındılar.

Son Dakika | Akın Gürlek’ten Bahçeli'ye çifte rest: Biz dosyamıza güveniyoruzSon Dakika | Akın Gürlek’ten Bahçeli'ye çifte rest: Biz dosyamıza güveniyoruz

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Organize Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden T.Ç., ifadesinde, "Kız arkadaşım başsavcının konutuna yakın bi yerde oturuyor. Bu sebeple evini biliyorum. Polislerle sohbet etmek için meraktan sordum" dedi.

Şüpheli, görevli polisleri görünce merak ettiğini ve kesinlikle sohbet etmek için Akın Gürlek'in evde olup olmadığını sorduğunu iddia etti.

Akın Gürlek’le buluştuğunu duyurmuştu! Şamil Tayyar İBB soruşturmasında kritik bilgiler verdiAkın Gürlek’le buluştuğunu duyurmuştu! Şamil Tayyar İBB soruşturmasında kritik bilgiler verdi

SUİKAST ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ilk araştırmada, iki şüphelinin herhangi bir silahlı terör örgütü ya da organize suç örgütüyle bağlantısı olmadığı tespit edildi.

İki şüphelinin Akın Gürlek' yönelik suikast girişimi içerisinde olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Türkiye
Hilal'in katili kendisini 17 yaşında olarak tanıtmış!
Hilal'in katili kendisini 17 yaşında olarak tanıtmış!
Jandarmaya hakaretler savurmuştu: AKP'li başkan istifa etti!
Jandarmaya hakaretler savurmuştu: AKP'li başkan istifa etti!