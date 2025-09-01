Son Dakika | Evinin önünde Akın Gürlek'i soran iki motosikletli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde, iddiaya göre bugün sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

"ABİ SAVCI GELECEK Mİ?" DİYE SORMUŞLAR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, günün ilk saatlerinde Gürlek'in Sarıyer’deki evinin önüne gelen iki motosikletli, görevli polis memurlarına "Abi savcı gelecek mi" diye sordu.

İki şüpheli, ardından aynı motosikletle olay yerinden ayrıldı. Polis memurlarının haber vermesi üzerine iki şüpheli başka ilçede gözaltına alındılar.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Organize Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden T.Ç., ifadesinde, "Kız arkadaşım başsavcının konutuna yakın bi yerde oturuyor. Bu sebeple evini biliyorum. Polislerle sohbet etmek için meraktan sordum" dedi.

Şüpheli, görevli polisleri görünce merak ettiğini ve kesinlikle sohbet etmek için Akın Gürlek'in evde olup olmadığını sorduğunu iddia etti.

SUİKAST ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ilk araştırmada, iki şüphelinin herhangi bir silahlı terör örgütü ya da organize suç örgütüyle bağlantısı olmadığı tespit edildi.

İki şüphelinin Akın Gürlek' yönelik suikast girişimi içerisinde olup olmadığı araştırılıyor.