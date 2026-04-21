Son Dakika | Eşme Belediye Başkanı tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve iki belediye çalışanı tutuklandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Başkan Yılmaz Tozan ile şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U.'nun tutuklanmasına karar verdi. Burcu Tozan ile özel kalem müdürü S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgusunun ardından meclis üyesi R.S.S. ve belediye personeli H.D. serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Eşme Belediyesi'ne yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, başkanın şoförü M.F., zabıta müdürlüğünde görevli İ.U., belediye personeli H.D., CHP'li Meclis Üyesi R.S.S. ve özel kalem müdürü S.B. gözaltına alınmıştı. Başkan Tozan hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve irtikap”, diğer iki kişi hakkında ise “örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap” suçlamaları bulunuyordu.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, başkanın şoförü M.F., zabıta görevlisi İ.U., belediye personeli H.D., CHP'li Meclis Üyesi R.S.S. ve özel kalem müdürü S.B., işlemlerinin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edildi.