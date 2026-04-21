Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme: 'Beyaz BMW' düğümü çözüldü mü?

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve 6 yıldır kendisine ulaşılamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin adli soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

BEYAZ BMW’NİN PLAKASI VALİYE ULAŞTI

T24’teki köşesinde son detayları aktaran Tolga Şardan’a göre, olayın en önemli ipucu olan beyaz araç konusunda belirleyici bilgi, bölgedeki bir haber elemanından Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’na geldi. Gelen bilgide, o güne kadar ‘buhar’ olan beyaz BMW’nin plakası yer aldı. Bilgi üzerine Tekbıyıkoğlu’nun Tunceli Emniyeti’ne talimat verdiği ve plaka üzerinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

ÖZEL EKİP ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Tunceli Emniyeti İstihbarat Şubesi’nde oluşturulan özel ekip, beyaz BMW’nin izini sürdü. Ekip kısa sürede aracın, Doku’nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı 7 Ocak 2020’de kent dışına çıkarıldığını ve bir hafta sonra geri getirildiğini ortaya koydu. Bu tespitler, daha önce “bulunamadığı” belirtilen kamera görüntüleri ve HTS kayıtları sayesinde yapıldı.

HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ

Özel polis ekibinin araştırmalarında, Gülistan Doku’yla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki kayıtların silindiği de belirlendi. Daha önce “yok” denilen kayıtların bir bölümüne ulaşıldı.

BEYAZ BMW HEDİYE Mİ?

Yazıda olayda kullanıldığı anlaşılan beyaz BMW’nin akıbetiyle ilgili önemli bir iddiaya da yer verildi: Aracın Tuncelili bir iş insanı tarafından valiye hediye edildiği öne sürülüyor. Şardan’ın bahsi geçen yazısının tamamı şöyle: