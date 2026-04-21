Sosyal medyadaki kaba tavırlarıyla fenomen olan "Karagül" lakaplı Merve Ceren isimli kadın, Bursa'da sokakta karşılaşıp, tartışmaya başladığı kadını, TikTok'ta açtığı canlı yayında takipçilerinin gözü önünde bıçakladı.

Saldırganın canlı yayında şarjör doldururken görüntüsü ortaya çıktı

CANLI YAYIN AÇIP SOKAK ORTASINDA KADINI BIÇAKLADI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde, 19 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, "Karagül" lakaplı sosyal medya fenomeni Merve Ceren isimli kadın, sokakta yürürken TikTok hesabından canlı yayın açtı.

Merve Ceren, bu sırada yanına gelen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ceren, cebinden çıkardığı bıçakla G.Ö'nün üzerine yürüyerek tehdit etmeye başladı.

EŞKIYALIĞINI SANİYE SANİYE İZLETTİ

Merve Ceren isimli saldırgan, bıçakla G.Ö'yü yüzü, kulağı ve göğsünden yaraladı. O anları da sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla saniye saniye takipçilerine izletti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTI ARACINDA BİLE CANLI YAYIN AÇTI

Merve Ceren isimli saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı aracına bindirilen ve emniyete götürülen saldırgan, polis aracının içinde de canlı yayın açtı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Merve Ceren isimli saldırgan daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Ceren, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan Merve Ceren, sorgu işleminin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.