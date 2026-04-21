Bu da sosyal medya eşkıyası! Canlı yayında kadını bıçaklamıştı: O saldırgan tutuklandı

Yayınlanma:
Sosyal medyada "Karagül" lakabıyla bilinen Merve Ceren isimli kadın, açtığı canlı yayında sokak ortasında başka bir kadını bıçaklamıştı. "Bu da sosyal medya eşkıyası" dedirten olayda saldırgan Ceren, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadaki kaba tavırlarıyla fenomen olan "Karagül" lakaplı Merve Ceren isimli kadın, Bursa'da sokakta karşılaşıp, tartışmaya başladığı kadını, TikTok'ta açtığı canlı yayında takipçilerinin gözü önünde bıçakladı.

Saldırganın canlı yayında şarjör doldururken görüntüsü ortaya çıktıSaldırganın canlı yayında şarjör doldururken görüntüsü ortaya çıktı

CANLI YAYIN AÇIP SOKAK ORTASINDA KADINI BIÇAKLADI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde, 19 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, "Karagül" lakaplı sosyal medya fenomeni Merve Ceren isimli kadın, sokakta yürürken TikTok hesabından canlı yayın açtı.

Merve Ceren, bu sırada yanına gelen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ceren, cebinden çıkardığı bıçakla G.Ö'nün üzerine yürüyerek tehdit etmeye başladı.

EŞKIYALIĞINI SANİYE SANİYE İZLETTİ

Merve Ceren isimli saldırgan, bıçakla G.Ö'yü yüzü, kulağı ve göğsünden yaraladı. O anları da sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla saniye saniye takipçilerine izletti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTI ARACINDA BİLE CANLI YAYIN AÇTI

Merve Ceren isimli saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı aracına bindirilen ve emniyete götürülen saldırgan, polis aracının içinde de canlı yayın açtı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Merve Ceren isimli saldırgan daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Ceren, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan Merve Ceren, sorgu işleminin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Türkiye
İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 16 tutuklama
İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 16 tutuklama
HTS kayıtları Zaynal Abakarov'un yalanını ortaya çıkardı
HTS kayıtları Zaynal Abakarov'un yalanını ortaya çıkardı