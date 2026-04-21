Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Nilüfer Belediyesi'nde "rüşvet" ve "imar kirliliği" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı..

Başsavcılık tarafından 21 kişi hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. Bursa 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama başladı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Bugün, aralarında Turgay Erdem'in de bulunduğu 15'i tutuklu 21 kişi, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Turgay Erdem, dönemin Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Ayşegül E., yapı denetim firması sahibi Tamer İ., mühendis Metin Yaşar Ç., bazı müteahhitler ve belediye çalışanlarının yanı sıra tutuksuz sanıklar da katıldı.

Dün (20 Nisan) başlayan duruşmada bazı sanıklar ile avukatları savunma yaptı. Duruşma, bugün (21 Nisan), savunmaları eksik kalan isimlerin ve avukatlarının savunmalarının alınmasıyla devam edecek.(DHA)