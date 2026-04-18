Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha tutuklandı

Yayınlanma:
Bursa’da, Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine uzanan soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu kararla birlikte dosya kapsamında tutuklu sayısı 38’e yükseldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, mal varlığı aklama ve imar kirliliği” iddialarını içeren soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde daha önce aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu çok sayıda kişinin yer aldığı dosyada, toplam 35 kişi tutuklanmıştı. Bu kişilerden bazıları hakkında ise adli kontrol ve ev hapsi gibi tedbirler uygulanmıştı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

16 Nisan’da ise N.R., S.Ç. ve İ.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu bu üç şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Mahkeme, sorgulamanın ardından üç kişinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 38’e yükselmiş oldu.

Öte yandan yurt dışında olduğu belirlenen Ş.G. ve T.K.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

