Karşıyaka’da TOKİ’nin belediye hizmet alanı niteliğindeki bir taşınmazı, yalnızca hissedara öncelik tanıyan şartlarla satışa çıkarması İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, satışın belli bir kişiye avantaj sağlayacak şekilde planlandığını savunarak yargıya gideceklerini açıkladı. Tugay, " Yapılan şeytanlığa nutkum tutuldu. Meğerse bir buçuk ay önce 94 metrekarelik hazine hissesini birilerine satmışlar, ondan sonra satışı sadece onun alacağı şekilde planlamışlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT’un 2025 faaliyet raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Cemil Tugay, bütçe payı, kredi engeli ve TOKİ satışı üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet raporları, nisan ayı olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Yaklaşık 6 saat süren oturuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlık etti.

TUGAY ELEŞTİRİLERE YANIT VERECEKKEN AKP'LİLER APAR TOPAR GİTTİ

Toplantıda hem belediyenin hem de ESHOT’un bir yıllık çalışmaları görüşüldü. Oturum sırasında siyasi partilerin meclis üyeleri söz aldı. Görüşmeler sırasında protestolar yaşandı. AKP'li meclis üyelerinin Başkan Cemil Tugay’a yönelik suçlamalarının ardından kısa süreli gerginlik çıktı. Tugay’ın eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye gelmesinden sonra AKP'li grubu salonu terk etti.

"BİZİM MUHATABIMIZ İZMİR HALKIDIR"

Yaşanan tartışmaların ardından konuşan Tugay, bazı meclis üyelerinin kullandığı dile tepki gösterdi. Tugay şöyle dedi:

“Biz bu tabloya daha önceki görüşmelerden alışığız. Maalesef bazı AK Partili meclis üyeleri insanların kabul edemeyeceği kötü sözler ederek, insanların adeta onuruyla oynayacak ifadeler kullanarak, işi tahammül edilemeyecek noktaya getiriyorlar. Bunu bilinçli yapan birkaç kişi var. Ancak bizim muhatabımız İzmir halkıdır”

"ALENEN YALAN SÖYLEMEKTEN UTANMAYAN İNSANLAR VAR"

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaşamını yitiren personel üzerinden yürüyen tartışmalara da değinen Tugay, kendilerine yönelik suçlamaların iftira olduğunu savundu. Tugay, bu konuda şöyle konuştu:

Cemil Tugay'dan AKP'li Çankırı'ya yanıt: Bu siyasi komplo

“Alalen yalan söylemekten utanmayan insanlar var. Aile hassas durumda, onları üzmememiz lazım. Konu hem adli hem de idari soruşturma altında. Bir yalan söyleniyor dedim. Vinci aile çağırdı, o vincin parasını İZSU ödemedi deniyor dedim. Bunları söyledikten sonra İzmir’in milletvekili olan ama maalesef çok kötü huyları olan kişi, yanına kameraları alarak bu insanların evine gidiyor. Ondan sonra benim buradaki konuşmamdan bir cümleyi insanlara dinletiyor. Vincin parasını aile ödemedi cümlesini dinletiyorlar. Aile de hayır biz ödedik diyor. Sonra bir fatura çıkıyor ortaya. Bu parayı MHP ilçe başkan yardımcısı ödemiş. Arkasından sizin milletvekiliniz bizi suçladığında biz neden o faturayı o ilçe başkan yardımcısının ödediğini anlıyoruz. Milletvekiliniz o insanların duygularını istismar ediyor. Biz o insanların üzüntüsünü ilk andan beri paylaşıyoruz. Sanki ben aileyi parayı ödememekle suçluyormuşum gibi yansıtıyorlar. Bize bu iftiraları atarken onurumuz inciniyor. Bunlar nasıl insanlar, nasıl vicdansızlık... Buna tepki göstereceğiz, çünkü insanız. İftira atacaksınız, saygısızlık yapacaksınız, ondan sonra tepki göstermeyin diyeceksiniz. Bu memleketi mahvettiniz”

Tugay, İzmir’in altyapı sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi. Kente yönelik eleştirilere karşı da sert konuştu:

“İzmir halkının iradesine kimse bu kadar saygısızlık yapamaz. 12 bin kilometrekareden fazla bir alanda, 30 ilçede, 1296 mahallede binlerce kilometrelik yolu olan bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehir bu sene aşırı yağışlarla kaç tane afete maruz kaldı? Şehrimizin altyapı sorunları tabii ki var. Türkiye’de hangi şehrin altyapı sorunu yok? AK Partili şehirleri su basmadı mı? Tabii ki sorun var. Bunun için gece gündüz bütün mahallelerde çalışmıyor muyuz? Bu şehrin her köşesine gittik. Biz bu ülkenin bir parçasıyız”

Belediyenin artan yüküne rağmen dış finansmana erişemediğini belirten Tugay, geçmiş dönemde alınan kredilerin kur farkı yüküne dikkat çekti:

“Biz bu dönem yurt dışından hiçbir kredi alamadık. En az iki yıldır bekleyen krediler var. Geçmişte krediler alınmıştı, bugün ödemesini yapıyoruz. Geçmiş dönemde alınan kredilerden dolayı geçen yılda oluşan kur farkı 7 milyar 800 milyon lira. Bu kur farkına bu ülkeyi yönetenler sebep olmadı mı? Belediyeler halka hizmet eden kurumlar, destek olun diyoruz. Elimizdeki kaynakları kes, kredileri onaylama, yapman gereken işleri yapma, sorumlulukları reddet, bizi burada sorunlar içinde boğ, biz cansiperhane hizmet edelim. Ondan sonra diyin ki belediyeler çalışmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde en çok borç ödemiş belediyedir”

"BELEDİYEYİ SUÇLAMAKTAN BAŞKA İŞLERİ YOK"

İzmir’in merkezi bütçeden aldığı payın düşüklüğünü de gündeme getiren Tugay, kentin vergi katkısına rağmen yeterli yatırım almadığını savundu. Bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’den toplanan vergilerin sadece yüzde 3,45’i İzmir’e yatırım olarak dönmüş. Türkiye’de toplanan vergiyle yatırım oranı açısından İzmir 77’nci sırada. Bu İzmir’e düşmanlık değil de nedir? Belediyeyi suçlamaktan başka işleri yok”

Tugay, belediyenin sahada aktif olduğunu ve birçok alanda kamu kurumlarının açığını kapatmaya çalıştığını da söyledi:

“Halk bunların farkında, bizi sahada görüyor. Yangın oluyor oradayız, sel oluyor oradayız. DSİ Kınık’ta sorumluluğunda olan ve çöken köprüyü yapmıyor, ben arkadaşlarımıza yapın dedim. Biz ne zaman işin sorumluluğunu üstümüzden attık? Körfez’i temizleme sorumluluğu bizde değil ama biz temizliyoruz. Biz bu devletin her kurumuna yardımcı olmak için her yere koşturuyoruz. Bana bir tane devlet kurumu göstersinler. Biz ne zaman zorluk çıkardık, hangi devlet kurumunun işine engel olduk? Yapmadık, yapmayız. Çünkü biz bu memleketin evladıyız”

Konuşmasının devamında iktidara yüklenen Tugay, şöyle dedi:

“Ben Allah’ın kuluyum. Beni yaratandan ben korkuyorum ve yalan söyleyemiyorum. Devletin bütün imkanları elinizde, ne yapıyorsunuz? Bir telefonla istediğinizi yaptırıyorsunuz, ama o telefonla aynı şekilde yapılan işe de engel oluyorsunuz. Olmayacaksınız. Buna hakkınız yok. Bizler sizin koyun sürüleriniz değiliz. Bu insanlar bu ülkenin vatandaşı. İzmir’e verdiğiniz her kuruş, bu şehrin halkının ödediği vergilerdir”

ESHOT’un mali yüküne de değinen Tugay, toplu ulaşımın büyük ölçüde belediye desteğiyle sürdürüldüğünü söyledi:

“ESHOT için bizim aylık sübvansiyonumuz 1 milyar lira. 90 dakika uygulamasıyla 2 milyar lira insanların cebinde kaldı. İzmir, ulaşımda en ucuz hizmeti veren şehirdir. Zam yapmış halimizle en düşük bilet fiyatına sahibiz. İnsafı olan bu otobüslerin yakıtından ÖTV almayalım der”

"YAPILAN ŞEYTANLIĞA NUTKUM TUTULDU"

Tugay, Karşıyaka’da TOKİ tarafından yapılan bir satış işlemini de gündeme taşıdı. Belediyeye ait hizmet alanının belirli bir kişiye avantaj sağlayacak biçimde ihaleye çıkarıldığını söyledi. Tugay, bu konuda şu açıklamayı yaptı

“Dün Karşıyaka’da TOKİ belediye hizmet alanı sattı. Belediye hizmet alanını kim niye alsın? TOKİ tarihinde ilk defa alımda öncelik verdiği bir şartnameyle çıktı ihaleye. Dedi ki burada hissesi olana alımda öncelik veriyoruz dedi. Arkadaşlarıma belediye hizmet alanı olduğu için ihaleye girmelerini söyledim. Gittiler, hissemiz olmadığı için ihaleye giremediler. Başka kimse de giremedi. Orayı satışa çıktığı fiyattan, metrekaresi 45 bin liradan sadece bir kişi alabildi. TOKİ öyle bir ihale yaptı ki başka kimse alamaz o binayı. Yapılan şeytanlığa nutkum tutuldu. Meğerse bir buçuk ay önce 94 metrekarelik hazine hissesini birilerine satmışlar, ondan sonra satışı sadece onun alacağı şekilde planlamışlar. Biz buna dava açacağız. Biz bu halkın bir parçasıyız. Buraya çalışmak için geldik. Bu halkın hakkını aramak için geldik. Onun için bize hakaret edilmesini içerliyoruz. Biz bu şehrin başını öne eğdirmeyeceğiz”

Faaliyet raporuna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı toplam bütçesi 77,8 milyar lira oldu. Bunun 16,2 milyar lirası yatırımlara ayrıldı. Yıl boyunca 5 stratejik alanda 161 faaliyet ve 245 performans hedefi yürütüldü.

Bütçenin 17,2 milyar liralık bölümü Buca Metrosu, Buca Onat Tüneli, yol yapımı ve asfalt çalışmalarına harcandı. Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahiplerine 291 milyon 131 bin liralık destek verildi. Emeklilere, öğrencilere ve çocuklara farklı başlıklarda yardımlar ulaştırıldı.

Dirençli kent ve yeşil kent hedefi doğrultusunda Karşıyaka’da 22 bin 767 yapıyı kapsayan yapı envanteri çalışması sürdürüldü. Kentsel dönüşüm projeleri hız kazandı. Çevre yatırımları kapsamında 781 bin metrekareyi aşan yeni yeşil alan oluşturuldu. “Tek Sağlık” politikası kapsamında 15 binden fazla sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 97 bin sahipsiz hayvan tedavi edildi.

HAT SAYISI ARTTI

ESHOT Genel Müdürlüğü de 2025 yılında ekonomik dalgalanmalara rağmen hizmet ağını genişletti. Yıl boyunca 28 yeni hat açıldı, 179 hattın güzergâhı güncellendi, 581 yeni durak hizmete alındı. Böylece toplam hat sayısı 448’e, hizmet alanı ise bin 311 kilometrekareye çıktı.

ESHOT, 1731 otobüs ve 12 bini aşkın durakla hizmet verdi. Kurumun biniş payı yüzde 45 oldu. İZTAŞIT dahil edildiğinde bu oran yüzde 51’e yükseldi. Tugay’ın göreve gelmesinden bu yana 125 yeni otobüs filoya katıldı, 95 otobüs yenilenerek yeniden hizmete alındı.

Bakım ve kontrol süreçlerindeki yeni uygulamalarla arıza oranı yüzde 15,95’ten yüzde 10,29’a düştü. Bir binişin maliyeti 61,73 liraya çıkarken, yolcudan elde edilen ortalama gelir 11,27 lirada kaldı. Aradaki fark büyük ölçüde belediye tarafından karşılandı. ESHOT’a verilen toplam destek 12,7 milyar liraya ulaştı.

90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi ile 87 milyon aktarma yapıldı. Bu uygulamayla yaklaşık 2 milyar lira İzmirlilerin cebinde kaldı. Sosyal tarifeler sayesinde her 10 binişin yaklaşık 6’sı ücretsiz ya da indirimli gerçekleşti.

Atölye üretimi ve geri kazanım çalışmalarıyla 132 milyon lira tasarruf sağlandı. Telemetri sistemiyle 192 bin litre yakıt tasarrufu elde edildi. “Eşitliğe Sür” projesi kapsamında kadın şoför sayısı 290’a çıktı. Kadın sürücü oranı yüzde 11’e yükseldi. 400 otobüsü kapsayan Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi için ise Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı bekleniyor.