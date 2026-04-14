Cemil Tugay'dan AKP'li Çankırı'ya yanıt: Bu siyasi komplo

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çankırı'nın; Çiğli Arıtma Tesisi'nde vefat eden Sabri Kılınç üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemi değiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Tugay, söz konusu vefatın ardından ortaya çıkan belgelerde MHP’li Numan Öztürk’ü işaret etti.

Sabri Kılınç'ın ölümü üzerinden acılı ailenin duygularını istismar edenlerin olduğunu ifade eden Tugay, "İnsanların acılarının üzerine, durumlarını istismar ederek ve hassasiyetlerini kendi reklamına çevirerek siyaset yapmak ne zaman normal oldu? Bu olayla ilgili yaptığım hiçbir açıklama yanlış değil," dedi.

"BU BİR SİYASİ KOMPLODUR"

Söz konusu olayda sorumluluğun MHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Numan Öztürk'te olduğunu belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ne yazık ki şunu öğrendim; İZSU'daki arkadaşlarımız çağrılan vincin ödemesini kendilerinin yapacağını söylemesine rağmen, bu firmayla tanışıklığı olan MHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Numan Öztürk, ‘Hayır, ben ödeyeceğim,’ diyor ve İZSU'ya ödeme yaptırmıyor. Bu bir siyasi komplodur; bir kurgu ve karalama çalışmasıdır. İZSU'daki arkadaşlarımız ısrarla ödemeyi bizim yapacağımızı belirtmesine rağmen kendi adına fatura kestirip, ardından ‘Bakın siz ödemediniz, biz ödedik,’ diyen kişi MHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısıdır. İzmir halkını ve hepimizi Allah bunlardan korusun."

“İSTİYORLAR Kİ BU KONU BİR AN ÖNCE UNUTULSUN”

Meslek Fabrikası direnişinin gündemden düşürülmeye çalışıldığını vurgulayan Başkan Tugay, şu açıklamalarda bulundu:

"Çünkü yüzde yüz haklı olduğumuz bir durum. Türkiye'nin dikkatini çeken ve benzer birçok durum için sembol haline gelen bir iş oldu. Bunun gündemde kalmasını istemiyorlar. İstiyorlar ki bu konu bir an önce unutulsun, onlar da benzer yanlışları tekrar tekrar yapsınlar. Bu, suçluluk psikolojisiyle bulabildikleri her şeye saldırma halidir. Bana sosyal medya üzerinden saçma sapan iftiralar atmaya çalışıyorlar. Siyasetçi; halkına ve ülkesine hizmet etmek için bu göreve soyunur; birilerini karalamak, yalanlarla suçlamak veya kurgu videolar yapmak için değil."

"RAKİPLERİNİZİ KARALAMAYA ÇALIŞARAK KENDİNİZİ AKLAYAMAZSINIZ"

Siyasetçinin kendi adına fatura düzenleterek çıkar sağlamasının siyasi ahlakla bağdaşmayacağını ifade eden Tugay, konuşmasını şu çağrıyla tamamladı: