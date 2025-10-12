12 Ekim 2025
Son dakika | Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Yayınlanma:
12 Ekim 2025 Pazar 08:49
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Mısır'da düzenlenecek olan Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidecek.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak:
Halk TV Haber Merkezi
