Son dakika | Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak

Son dakika | Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Mısır'da düzenlenecek olan Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidecek.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Onlarca şirket, milyonlarca dolar! A’dan Z’ye ‘altın vuruş’
Onlarca şirket, milyonlarca dolar! A’dan Z’ye ‘altın vuruş’
DEM bunu ilk defa açıkladı: Öcalan ilk mektubu Demirtaş'a göndermiş
DEM bunu ilk defa açıkladı: Öcalan ilk mektubu Demirtaş'a göndermiş