Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
Son dakika haberi... Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu yarın Çağlayan'da ifade verecek.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun yarın saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceğini duyurdu.

Hacaloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

BABASININ ARAZİSİNDE METAL DEDEKTÖR İLE ARAMA YAPILMIŞTI

İmamoğlu tutuklandıktan sonra babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir-Edremit’deki evinin etrafında 20 Haziran tarihinde arama çalışmaları başlatılmış ve üç gün boyunca farklı saatler devam etmişti. Aramalar kapsamında, jandarma ekipleri, savcı eşliğinde metal dedektörlerle bölgeyi incelemişti.

Arazileri kazılan baba Hasan İmamoğlu: Suç yaratmaya çalışıyorlar, arama yapılan yer yeşil alanArazileri kazılan baba Hasan İmamoğlu: Suç yaratmaya çalışıyorlar, arama yapılan yer yeşil alan

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun ifade vereceği gelişmesinin ardından Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

