Son dakika | Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12.4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ DE 4.3 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre ise; Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 16:34 olarak açıklanırken derinliği 9.1 km olarak kaydedildi. (DHA)

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.