Malatya'da deprem: Sarsıntı başlayınca kendilerini dışarı attılar! İşte okullardaki ve sokaktaki panik anları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya bugün bir kez daha sarsıldı.

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan son açıklamada depremden kaynaklı olumsuz bir durumun olmadığı, saha taramalarının devam ettiği kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Malatya'daki deprem Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi.

SAHA TARAMASI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çiftçi şu açıklamada bulundu:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

OLUMSUZ DURUM YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

DEPREM ANI KAMERALARDA

Deprem sırasında yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, birçok kişi sokaklara akın etti.

Görüntülerde bazı vatandaşların koşarak dışarı çıktığı görüldü.

OKULLAR BOŞALTILDI

Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da hissedildi. Adıyaman'daki bir okulda eğitim alan çocuklar sarsıntının etkisiyle koşarak dışarı çıktı.

Şiddetli sarsıntıyla birlikte Malatya genelindeki okullarda da büyük panik yaşandı. Öğretmenlerin kontrolünde öğrenciler hızlı ve güvenli bir şekilde sınıflardan çıkarılarak okul bahçelerine tahliye edildi.

Şanlıurfa Haliliye ilçesi Vatan Ortaokul'da da öğrencilerin panikle dışarı kaçtığı anlar anbean görüntülendi.

ELAZIĞ'DA DÜKKAN SALLANDI

5.6'lık deprem Elazığ'da hissedildi. Sarsıntı anı bir dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dükkandaki ürünlerin sallandığı görüldü.