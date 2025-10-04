Diyanet'te Ali Erbaş döneminin kadroları görevden alındı

Diyanet'te Ali Erbaş döneminin kadroları görevden alındı
Son dakika haberi... Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığında üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığında üst düzey yönetim kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Karara göre, Ali Erbaş döneminden kalan 4 başkan yardımcısı ve 9 genel müdür görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı.

YENİ ATANAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda; Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak göreve getirildi. Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun yeni genel müdürler olarak atandı.

Diyanet Vakfı Meclis’e dükkân açtı!Diyanet Vakfı Meclis’e dükkân açtı!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

