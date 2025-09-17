Son dakika | Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu
Dün Dışişleri Bakanlığı'na yapılan FETÖ operasyonun ardından bu sabah saatlerinde Deniz Kuvvetlerine FETÖ operasyonu yapıldı. Savcılık açıklamasında FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'ne sızan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
BÜFE VE BAKKALARDAN İLETİŞİM KURMUŞLAR
Şüphelilerin Ankara'daki büfe ve bakkallardaki kontörlü telefonlardan aramalar yaptıkları tespit edildi. Deniz Kuvvetlerine yapılan FETÖ operasyonuna dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; 1’i görevde, 9’u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde 17.09.2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.
Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.