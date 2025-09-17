Son dakika | Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Dün Dışişleri Bakanlığı'na yapılan FETÖ operasyonun ardından bu sabah saatlerinde Deniz Kuvvetlerine FETÖ operasyonu yapıldı. Savcılık açıklamasında FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'ne sızan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BÜFE VE BAKKALARDAN İLETİŞİM KURMUŞLAR

Şüphelilerin Ankara'daki büfe ve bakkallardaki kontörlü telefonlardan aramalar yaptıkları tespit edildi. Deniz Kuvvetlerine yapılan FETÖ operasyonuna dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: