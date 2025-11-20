Son dakika| Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı! Eda Saraç tahliye edildi

Harbiye'deki oyununa giderken Erdoğan'ın barikatına itiraz etmesi üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan tiyatrocu ve akademisyen Eda Saraç hakkında tahliye kararı verildi.

Eda Saraç, 25 Ekim'de Harbiye'deki oyununa yetişmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında bölgede kurulan güvenlik önlemleri nedeniyle bariyerlere takıldı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI

Oyuna geç kaldığını belirtmesine rağmen geçişine izin verilemeyen Saraç polis ile yaşadığı gerginliğin ardından elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

27 Ekim’de Çağlayan’da mahkemeye çıkarılan Saraç, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla mahkemece tutuklanmıştı.

SARAÇ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Saraç’ın avukatı Atahan Öztürk, bugün yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda mahkemenin tahliye kararı verdiğini duyurdu. Öztürk, tutuklamanın haksız olduğunu vurgulayarak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Tahliye kararının ardından açıklama yapan Avukat Atahan Öztürk, şunları söyledi:

"Eda Saraç hakkında tahliye kararı verildi. Müvekkil Eda Saraç hakkında bugün yapılan tutukluluk incelenmesi neticesinde tutukluluk hali sona erdi. Eda Saraç özgürlüğüne, ailesine, sosyal hayatına, öğrencilerine kısacası hayatına kavuşabiliyor. Süreçteki haksızlıklara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Haksız, hukuksuz, kanuna aykırı tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı durmaya devam edeceğiz. Umudumuz tüm hukuka aykırı kararların son bulmasıdır."