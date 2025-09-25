Son Dakika | Çocuklara su verdikleri için askerlere soruşturma iddiası! MSB'den ilk açıklama

Son Dakika | Çocuklara su verdikleri için askerlere soruşturma iddiası! MSB'den ilk açıklama
Yayınlanma:
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattındaki askerlerin çocuklara su verdiği için haklarında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Hatay'da bir sınır karakolunda görevli askerlerin, köylü çocuklara su vermelerinin ardından soruşturma geçirdikleri iddia edildi.

Depo sorumlusu karakol astsubayının "emre itaatsizlik" suçunu işlediği gerekçesiyle aylıktan kesme cezası aldığını Anka Haber tarafından haberleştirildi.

Çocuklara 'su' veren askerlere soruşturma açıldı: Astsubaya 'emre itaatsizlik' cezası!Çocuklara 'su' veren askerlere soruşturma açıldı: Astsubaya 'emre itaatsizlik' cezası!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi.

MSB kaynakları soruşturma haberi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık milli, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

