Son dakika | CHP'nin kuruluş yıl dönümü töreninde Taksim karıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçilmiş İstanbul İl Yönetimi ile birlikte Taksim'e geldi. Özel, partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesi ile Cumhuriyet Anıtı'na tören ile çelenk bıraktı. Özel'in hemen yanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören bitiminin ardından da Özgür Özel'in konuşması için Cumhuriyet Anıtı'nın önüne kürsü kuruldu.

TAKSİM KARIŞTI

Özel konuşmadan hemen önce tören alanında bulunan iktidar medyası mensuplarına alandaki vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. Gerginlik çok sürmeden CHP Lideri tepki gösteren vatandaşları sükunete çağırdı.

Meydanda çıkan gerginliğin ardından Özel kürsüden vatandaşlara sükunet çağrısında bulundu. Basın emekçilerine tepki gösterilmemesi gerektiğini ifade eden Özel, alandaki çalışanların mesleklerini yapan emekçiler olduğunu yineleyen Özel şunları dedi:

Bu meydanda olup çözüme değer veren herkese sesleniyorum. Hiçbir basın kuruluşunun emekçisine tepki göstermeyin. Hepsi mesleklerini yapan kıymetli kardeşlerimiz. Bir saniye. Değerli arkadaşlar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, çok değerli İstanbullular. Bugün 9 Eylül ve Bugün 9 Eylül. Değerli arkadaşlar, çok rica ediyorum. Kimseye, kimseye hak ettiğinden fazla bir önem atfetmeyin ve lütfen beni dinleyin. Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü.