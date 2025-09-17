Son Dakika| CHP'li belediye başkanına soruşturma!

Muğla'da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş ve operasyon kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alınmıştı.

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in ardından Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a da soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında yürütülen soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında, "belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması" gerekçeleriyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. Melikcan Y. gözaltına alınırken, Metin Y'nin ise arandığı belirtildi.