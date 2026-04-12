Son Dakika | Cem Adrian, İlker İnanoğlu ve iki fenomen hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri, soruşturma çerçevesinde Bebek'te yer alan Lucca isimli mekana yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ VE MEKAN SAHİBİ GÖZALTINDA

Akşam saatlerinde yapılan baskında, Ceylan Sever'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Samet Liçina gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında sosyal medya fenomenleri Mika Slowana ve Elif Karaaslan'ın yanı sıra, mekanın sahibi Cem Mirap'ın da bulunduğu bildirildi.

GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE 2 GECE MEKANINDA DAHA ARAMA YAPILDI

Etiler, Nisbetiye Caddesi üzerinde iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalara narkotik köpekleri de destek verdi. Aramalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

ÜNLÜ SANATÇILAR HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Oyuncu İlker İnanoğlu ile müzisyen Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde, her iki ismin de şu an yurt dışında oldukları tespit edildi.