Son Dakika | Casusluk suçlamasına Merdan Yanardağ'dan ilk yanıt

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sabah saatlerinde "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı. Terörle mücadele (TEM) ekipleri de kanala operasyon düzenleyip yaklaşık 1 saat süren bir arama yaptı. Birçok belgeye el konuldu. Ardından da Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ'ın Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı. Yanardağ ifadesinde "Bu, bana ve TELE1’e yönelik kötü kurgulanmış 5'inci sınıf bir kumpas” dedi.

Yanardağ şöyle konuştu:

“Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas.”

SUÇLAMA NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma, 4 Temmuz'da 'casusluk' suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'ün ifadelerine dayanıyor. Gün'ün, İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan'a "talimat verir vasıfta görüşmelerinin tespit edildiği" öne sürülüyor. Gün'ün yabancı istihbarat görevlileriyle kurduğu iddia edilen ilişkiler ve yönlendirdiği görüşmelerin, seçim manipülasyonu amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Yanardağ'ın da bu süreçte rol aldığı öne sürülüyor.

Savcılığın açıklamasında, "Yanardağ’ın Gün’den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde casusluk suçunu işlediği anlaşılmıştır" suçlaması yer alıyor.

