Son dakika | İmamoğlu'ndan casusluk suçlamasına ilk tepki

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında bu sabah 'Casusluk' soruşturması da başlatıldı. Soruşturmada İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu ve bu kişinin seçmen verilerini yabancı ülkelere sattığı iddia edildi.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında da casusluk soruşturması başlatıldı

Bu soruşturma kapsamında Tele1'e de sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu'na yönelik başlatılan casusluk soruşturmasının ardından bir operasyon da İBB'ye yönelik yapıldı.

Son dakika | TELE 1'e polis baskını! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

İstanbul Senin uygulaması kapsamında kullanıcı verilerinin 3. taraflara satıldığı öne sürüldü.

İBB'ye yeni operasyon: 15 gözaltı

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ"

Gelişmeler bu şekilde yaşanırken konu hakkında ilk değerlendirmesi merak edilen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından ilk yorumunu yaptı.

Operasyon için 'şeytanın bile aklına gelmez' değerlendirmesini yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: