Son dakika | İmamoğlu'ndan casusluk suçlamasına ilk tepki
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem imamoğlu, bu sabah kendisi hakkında başlatılan casusluk soruşturması hakkındaki ilk açıklamasında, "Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez!" ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında bu sabah 'Casusluk' soruşturması da başlatıldı. Soruşturmada İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu ve bu kişinin seçmen verilerini yabancı ülkelere sattığı iddia edildi.

Bu soruşturma kapsamında Tele1'e de sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İmamoğlu'na yönelik başlatılan casusluk soruşturmasının ardından bir operasyon da İBB'ye yönelik yapıldı.

İstanbul Senin uygulaması kapsamında kullanıcı verilerinin 3. taraflara satıldığı öne sürüldü.

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ"

Gelişmeler bu şekilde yaşanırken konu hakkında ilk değerlendirmesi merak edilen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından ilk yorumunu yaptı.

ekran-goruntusu-2025-10-24-121944.png

Operasyon için 'şeytanın bile aklına gelmez' değerlendirmesini yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.

Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?

Aziz Milletim;
Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.

Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

