İBB'ye yeni operasyon: 15 gözaltı

Tutuklu cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu soruşturmasında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden kullanıcı verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin satışa çıkarıldığı ve 'İBB Hanem' uygulamasında vatandaşların sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda İBB iştiraklerinde görev yapan yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

15 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında; programlarda yönetici konumunda olan ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden oluşan, adı geçenlerle ilişkisi tespit edilen 13 kişi, ayrıca firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri iddia edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

İMAMOĞLU'NA BU DEFA CASUSLUK SORUŞTURMASI

19 Mart tarihinde gözaltına alınıp 23 Mart tarihinden bu yana Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Casusluk suçlaması ile yeni bir soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu ve Necati Özkan'ın ifadesi alınacak.

Ayrıca aynı soruşturma kapsamında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.