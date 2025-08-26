Son dakika | Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Çağlayan Adliyesi'nde bir vatandaş 3. kattan kendisini boşluğa bırakmaya çalıştı. Şahıs güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir vatandaş 3. kattan kendisini boşluğa bırakmaya çalıştı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre merdivenlerden atlamaya çalışan şahıs güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği adam, gözaltına alındı.