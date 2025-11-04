Son Dakika | 'Büyücülere' 29 ilde operasyon! Sorgu paneli kullanıyorlarmış

Sosyal medya üzerinden dini istismar eden büyü yapma ve bozma iddiası ile vatandaşın dolandıranlara yönelik 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet birimleri, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden sahte hesaplar kurarak vatandaşların dini duygularını istismar edildiğini tespit etti.

BİR DE SORGU PANELİ KULLANIYORLARMIŞ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; şüphelilerin, iletişime geçtikleri kişileri önce dini içeriklerle kandırıp ardından sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para talep ettikleri tespit edildi.

29 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda toplam 62 kişi gözaltına alındı.

Hani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

2 adet POS cihazı, 62 cep telefonu, 73 SIM kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 masaüstü bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.