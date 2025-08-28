Son dakika | Bursa’da yangın kabusu! Alevler mahallenin sınırına dayandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

ALEVLER MAHALLENİN SINIRINDA!

Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkan ve Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’nin sınırına kadar ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı ifade edilerek vatandaşlara uyarı yapıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada “Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, ilçede Koyunhisar, Marmaracık ve Fethiye mahallelerimiz arasında ormanlık alanda etkili olan yangına ilk müdahalesini hızla gerçekleştirmiş olup, söndürme çalışmaları, destek ekipler beraberinde havadan ve karadan devam etmektedir.” denildi.

Açıklamanın devamında “Bölgede söndürme çalışmalarına katılan araçlara trafikte öncelik tanınması önem arz etmektedir. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyor, görevli tüm ekiplere kolaylık diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.