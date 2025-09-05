Son dakika | Bursa ve Karabük'te orman yangını



Karabük'ün Safranbolu ilçesi Tayyipaltı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında Huriye Dursun'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

KOMŞULAR YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Evde bulunan Huriye Dursun ve oğlu Şakir Dursun, komşuları tarafından yangından kurtarıldı. Yangın kısa sürede evin bitişiğindeki ormana sıçradı. Bölgeye, yangının büyüme riskine karşı yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Ev tamamen yanarak kullanılamaz hâle gelirken, anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekipler, ormandaki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

BURSA'DA ORMAN YANGINI ALARMI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde de bir orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.