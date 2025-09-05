Son dakika | Bursa ve Karabük'te orman yangını

Son dakika | Bursa ve Karabük'te orman yangını
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Karabük Safranbolu'da ahşap evde çıkan yangında tamamen yanarken, yangın kısa sürede bitişikteki ormana sıçradı. Aynı saatlerde Bursa Osmangazi’deki orman yangınına da ekipler müdahale ediyor.


Karabük'ün Safranbolu ilçesi Tayyipaltı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında Huriye Dursun'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

KOMŞULAR YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Evde bulunan Huriye Dursun ve oğlu Şakir Dursun, komşuları tarafından yangından kurtarıldı. Yangın kısa sürede evin bitişiğindeki ormana sıçradı. Bölgeye, yangının büyüme riskine karşı yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Ev tamamen yanarak kullanılamaz hâle gelirken, anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekipler, ormandaki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

karabukte-evde-cikan-yangin-ormana-sic-898916-267080.jpg

karabukte-evde-cikan-yangin-ormana-sic-898913-267080.jpg

BURSA'DA ORMAN YANGINI ALARMI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde de bir orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

bursada-orman-yangini-ek-fotograflar-898971-267107.jpg

bursada-orman-yangini-ek-fotograflar-898968-267107.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
İtalya'da asırlık Santa Rosa Festivali öncesi kaos! 'Barış Boyun' iddiası ortalığı karıştırdı
İtalya'da asırlık Santa Rosa Festivali öncesi kaos! 'Barış Boyun' iddiası ortalığı karıştırdı
Semih Yalçın’ın Özgür Özel sözlerine Dervişoğlu’ndan da tepki gecikmedi: Övünç değil utanç olmalıdır
Semih Yalçın’ın Özgür Özel sözlerine Dervişoğlu’ndan da tepki gecikmedi: Övünç değil utanç olmalıdır