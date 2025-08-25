Son dakika | Burdur'da eğitim uçağı göle düştü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Burdur'da eğitim uçağı göle düştü... 2 personel kurtarıldı.

Burdur Bucak'ta yapılan yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı, Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı. Uçaktaki 2 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim uçağı, Bucak'a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü'nde kırıma uğradı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'dan havalanan uçağın tatbikat sırasında kırıma uğradı, mürettebatın ise kurtulduğu belirtildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır" ifadeleri yer aldı.

burdurda-egitim-ucagi-yangin-tatbikati-880636-261584.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

