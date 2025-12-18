Son Dakika | Berrak Tüzünataç ifade verdi

İstanbul’da ünlü isimleri ve medya dünyasını kapsayan uyuşturucu soruşturmaları genişleyerek devam ediyor. Soruşturmanın son halkasında yeni gözaltılar yaşanırken, daha önceki operasyonlarda adı geçen isimlerin adli süreçleri de sürüyor. 8 Ekim tarihindeki operasyonda Adli Tıp Kurumu raporuna göre testi pozitif çıkan oyuncu Berrak Tüzünataç, bugün Çağlayan Adliyesi’ne giderek yeniden ifade verdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Operasyon dahilinde şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız ile oyuncu İrem Sak gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerinde bulamadığı oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’ye ise ulaşılamadığı belirtildi. Yapılan tespitlerde yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

SERCAN YAŞAR’IN İTİRAFLARI VE ETKİN PİŞMANLIK SÜRECİ

Gerçekleştirilen bu son operasyonun zamanlaması, "uyuşturucu bulundurma ve satma" suçlamasıyla tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar’ın tahliyesinin hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti. Dün adliyeye sevk edilerek yeniden ifadesi alınan Yaşar, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. İddialara göre, bazı ünlü isimlerin Sercan Yaşar ile fotoğrafları bulunuyordu ve operasyonun düğmesine Yaşar’ın ifadeleri sonrası basıldı.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmanın medya ayağında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un dosyası kapsamında da yeni gelişmeler yaşandı. Dün, Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ YENİDEN İFADE VERDİ

Soruşturmanın geçmiş tarihli ayağında yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç’ın hukuki süreci de devam ediyor. 8 Ekim’de düzenlenen operasyonda işlem gören ve test sonucu pozitif çıktığı belirtilen Tüzünataç, bugün Çağlayan Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verdi.

8 EKİM OPERASYONU: 19 ÜNLÜ İSİM İŞLEM GÖRMÜŞTÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 8 Ekim’de geniş çaplı bir operasyona imza atmıştı. Bu kapsamda Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifade vermek ve kan örneği alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Söz konusu isimler, haklarında gözaltı kararı bulunmadığı için işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

MEDYA DÜNYASINDA TUTUKLAMALAR VE GÖZALTILAR

Narkotik operasyonları medya sektörüne de sıçradı. 8 Aralık tarihinde televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla gözaltına alındı. İfade ve kan örneği işlemlerinin ardından serbest bırakılan isimlerden Ela Rümeysa Cebeci, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine dün (17 Aralık) tutuklandı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 9 Aralık’ta jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Başsavcılık; "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlamalarını yöneltti. Soruşturma kapsamında Ersoy ile birlikte kanalda görevli Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"LİSTEDE 100’E YAKIN İSİM VAR" İDDİASI

Operasyonların kapsamının genişleyebileceğine dair iddialar ise gündemdeki yerini koruyor. Eski AKP milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, tanık ifadelerinde adı geçen ve Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialardan çok daha ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabilecek tanınmış bir isme işaret etti. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ise dün akşam yaptığı açıklamada adli kaynaklara dayandırdığı bilgisini paylaşarak, "Şamil Ağabey’in bahsettiği isim bugün yarın alınacak. Listede 100’e yakın isim var" ifadelerini kullandı. Küçük, bu liste içerisinde çok tanınan iki veya üç büyük ismin daha bulunduğunu öne sürdü.