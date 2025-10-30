Son Dakika | Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Rusya'da yakalandı

HALKTV.COM.TR - ÖZEL HABER

İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı yakınında, 6 Ekim'de aracında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetini yurt dışından koordine ettiği ve Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı 'Alican Çakır' kod adlı Ali Gulmalizada, 23 Ekim’de Moskova’da yakalandı.

TÜRK-RUS İSTİHBARATININ ORTAK ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI

Rusya’nın Moskova şehrinde bir restoranda kalabalık bir Dağıstan ve Azeri grupla birlikte yemek yerken Rus istihbaratı FSB ve Türk istihbaratının ortak operasyonu ile yakalanan Ali Gulmalizada, yapılan üst ve araç aramalarında ele geçirilen çok sayıda silahın, beraberindeki kişilerle birlikte kendilerine ait olduğunu kabul etti.

HEM RUSYA HEM DUBAİ'DE OTURUM SAHİBİ

Gulmalizada'nın hem Rusya’da hem Dubai’de oturumu olduğu ve Rusya'ya Dubai üzerinden giriş yaptığı öğrenildi. Rusya'nın kendisini sınır dışı etmesi durumunda Gulmalizada, Dubai'ye gönderilecek. Dubai'nin de kabul etmemesi durumunda vatandaşı olduğu Azerbaycan'a deport edilecek.

TÜRKİYE'YE VERİLEMİYOR

Ali Gulmalizada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Gulmalizada, Azerbeycan vatandaşı olduğu için bu aşamada Türkiye’ye verilemiyor. Dışişleri yetkililerinin ilgili temaslarda bulunmasının ardından Ali Gulmalizada'nın Türkiye'ye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.