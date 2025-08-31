Son Dakika | Assan Grup yöneticileri tutuklandı: Şirketlerine kayyum atandı

Yayınlanma:
Assan Grup sahibi Emin Öner ile Genel Müdür Gürcan Okumuş, FETÖ üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanırken, şirkete ait 10 firmaya kayyum atandı

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltına alınmışlardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, Öner ve Okumuş’un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen Öner ve Okumuş, savcılık ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdi.

TUTUKLANIP ŞİRKETİLERİNE KAYYUM ATANDI

ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca Assan Grup'a bağlı 10 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

