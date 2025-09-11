Son dakika | Ankara'da deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan aktarılan bilgilere göre bu sabah saat 08.24'te merkez üssü Ankara Kalecik olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: 3 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.