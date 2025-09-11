Son dakika | Ankara'da deprem oldu!

Son dakika | Ankara'da deprem oldu!
Yayınlanma:
Son dakika haberi.... Ankara'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremin merkez üssünün Kalecik olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan aktarılan bilgilere göre bu sabah saat 08.24'te merkez üssü Ankara Kalecik olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

ekran-goruntusu-2025-09-11-085856.png

KANDİLLİ RASATHANESİ: 3 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ekran-goruntusu-2025-09-11-090005.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

