Son dakika | Ankara'da bina çöktü: Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Ankara’nın Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde kontrollü yıkım çalışması yapılan bir bina aniden çöktü.

Ankara Çankaya'da Tunus Caddesi üzerinde bulunan eski bir binanın kontrollü yıkım çalışmaları esnasında, iş makinesinin müdahalesiyle yapı büyük bir gürültüyle çöktü.

MOLOZLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çökmenin etkisiyle caddeyi ve çevreyi yoğun bir toz bulutu kaplarken, yıkım esnasında gerekli önlemlerin alınarak yolun trafiğe kapatılmaması nedeniyle caddeden geçen bazı araçlar, düşen beton ve moloz parçaları nedeniyle hasar gördü.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler arasında kısa süreli paniğe yol açan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ankarada-yikim-sirasinda-bina-coktu-1013937-300833.jpg

ankarada-yikim-sirasinda-bina-coktu-1013942-300833.jpg

ankarada-yikim-sirasinda-bina-coktu-1013945-300833.jpg

Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekiplerin tedbir amaçlı enkazda çalışma yaptığı belirtildi. Öte yandan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

