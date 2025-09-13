Rezidansta Faslı kadının ölümünde yeni gelişme: Şüpheli tutuklandı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Hacıahmet Mahallesi’nde, 6 Eylül’de bir rezidansta 20 yaşındaki Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh ölü bulundu.
Olay üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, rezidans görevlilerinin ifadesine başvurdu. Aboucheikh’in birlikte yaşadığı A.A.’nın, olay günü güvenlik görevlilerine “kız arkadaşım rahatsızlandı, sağlık ekiplerini çağırın” dedikten sonra binadan kaçtığı belirlendi. Dairede yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.
Şüphelinin Bursa’nın Yıldırım ilçesine kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan A.A., gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Rezidans güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, A.A.’nın güvenlik görevlilerine bilgi verdikten sonra koşarak binadan uzaklaştığı anlar yer aldı.