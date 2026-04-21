Son Dakika | 110 madenciye şafak gözaltısı! Yürüyerek Ankara'ya gelmişlerdi

Yıldızlar SSS Holding'deki çalışan ve aylardan beri para alamayan maden emekçileri, Eskişehir’den başlattıkları yürüyüşü Ankara’ya taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne gelen işçiler, polis barikatıyla karşı karşıya kaldı. Bakanlığın önünde nöbete geçen maden emekçileri, gözaltına alındı.

Bağımsız Maden İş, sabahın erken saatlerindeki operasyonda gözaltına alınan madenci sayısının 110 olduğunu duyurdu.

Madencilerden 'açlık grevi' kararı

Bakanlık önünde oturma eylemi başlatan işçiler, yaşadıkları mağduriyeti göstermek için üzerlerindeki kıyafetleri çıkardı. Madenciler, ayrıca açlık grevi kararı da aldı.

Ankara ayazında bakanlığın önünde hakları için eyleme geçen emekçilerin olduğu noktaya battaniye ve ilaç gibi temel ihtiyaçların sokulmasına izin verilmediği belirtildi.

Bağımsız Maden İş’in açıklamasına göre, kronik hastalar ve yaşlı işçiler için yapılan battaniye talepleri gece boyunca karşılanmadı. İlaçların bulunduğu çantanın alana alınmadığı, hekim heyetinin de içeri girmesine izin verilmediği ifade edildi.

İşçilerin bakanlık önündeki bekleyişine polis müdahale etti. Oturma eylemi sırasında cop ve biber gazı kullanıldı. Dün yaşanan arbede sırasında 33 kişi gözaltına alınırken, bugün eylemi sürdüren 110 madencinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Bağımsız Maden İş, bu sabah yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“110 MADENCİ GÖZALTINA ALINDI! Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz.

Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, burdayız!

MADENCİYE ZARAR GELİRSE SORUMLUSU ANKARA VALİLİĞİ VE ANKARA EMNİYETİDİR!

Ankara soğuğunda kronik hastalar ve yaşlılar için battaniye taleplerimiz Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gece boyu reddedildi. İlaçlarımızın olduğu çanta alana sokulmadı. Hekim heyetinin dahi alana girmesine izin verilmedi.

Sabaha karşı 110 madenci ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yoğun titremeye başlayan Yaşar arkadaşımız şu an hastanede.

Bize yaşattıkları açlık yetmedi, işkence ediyorlar. Madenci halktan değil mi? Bu ülkenin evladı değil mi? Hakkımızı istiyoruz!”