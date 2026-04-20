Madencinin kaderi değişmedi! Soma'da tekme attılar Ankara'da yere fırlattılar

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki yürüyüşü polis engeline takıldı; müdahale sırasında sendika yöneticileriyle birlikte bazı işçiler gözaltına alındı. Yaşanan sert görüntüler, akıllara Soma faciasının ardından madenci yakınına atılan tekmeyi getirdi.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçileri, dokuz gündür devam eden yürüyüşlerinin ardından Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler Ankara’nın Ümitköy bölgesinde bir araya geldi.

İşçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istemesi üzerine polis müdahalesi yaşandı; sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazı işçiler gözaltına alındı. Müdahale sırasında arbede çıkarken Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve bazı maden işçileri gözaltına alındı.

"ELİMİZDEN TUTUN"

Olay sırasında bir madencinin polis tarafından yere itildiği görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bağımsız Maden-İş Sendikası ise X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz madenciye atılan bu tekmeyi tanıyoruz! Holding sahibi Sabahattinler değil madenciler kazanacak, and olsun! Enerji Bakanlığı önüne geçiyoruz. Ankara kamuoyuna çağrımızdır; madenciye sahip çıkın! Genel Başkanımız Gökay Çakır, örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu ve madenci arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Elimizden tutun!"

SOMA'DA MADENCİYE TEKME ATILMIŞTI!

Yaşanan bu görüntüler, 2014 yılının Mayıs ayında meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasında bir madenci yakınına tekme atan dönemin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel’i yeniden hatırlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

