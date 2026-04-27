Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu, Avustralya’dan Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu test sonucu belli oldu. Ünlü şefin test sonucu negatif çıktı.

NE DEMİŞTİ?

Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada "Yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya'da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.