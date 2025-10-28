Solcu vekilin görüntüsü infial yarattı

Solcu vekilin görüntüsü infial yarattı
Peru’da solcu milletvekili Lucinda Vásquez, Meclis ofisinde yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdiği görüntülerle tepki çekti. Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, olayı “çalışanlara hakaret” olarak nitelendirerek etik soruşturma başlatılmasını istedi.

Peru Kongresi Başkanı Fernando Rospigliosi, milletvekili Lucinda Vasquez’in ofisinde bir danışmanına ayak tırnaklarını kestirmesini “utanç verici” olarak nitelendirdi ve kendisine yaptırım uygulanmasını talep etti.

Peru merkezli T13'ün aktardığına göre, sol görüşlü milletvekili, Lima’daki Kongre binasındaki ofisinde bir koltukta otururken, danışmanlarından birinin kendisine masaj yaptığı ve ayak tırnaklarını kestiği anlarda çekilen bir fotoğrafla gündeme geldi. Bu görüntüler, pazar günü yayımlanan Cuarto Poder adlı televizyon programı tarafından ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf 6 Kasım 2024 tarihinde çekilmiş olsa da, yalnızca kısa süre önce kamuoyuna açıklandı.

“KONGRE ÇALIŞANLARI İÇİN BİR AŞAĞILANMA”

Fuerza Popular partisinden olan Rospigliosi, bu durumu “Kongre çalışanları için bir aşağılanma” olarak değerlendirerek, onların bu tür görevleri yerine getirmesinin “görev tanımlarına uygun olmadığını” vurguladı. Ayrıca, Juntos por el Peru partisinden olan milletvekili Vásquez hakkında Etik Komisyonu’nun yaptırım uygulamasını talep etti.

“YAŞANANLAR GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ"

Rospigliosi, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Yaşananlar gerçekten utanç verici. Böyle bir şey Kongre’de olmamalı. Bu tür davranışlarda bulunan kişiler cezalandırılmalı. Etik Komisyonu’nun gerekli tüm önlemleri almasını umuyorum.”

Öte yandan, Etik Komisyonu Başkanı Elvis Vergara, basına yaptığı açıklamada 3 Kasım’da Lucinda Vasquez hakkında kendiliğinden (resen) bir soruşturma başlatılması teklifini sunacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

