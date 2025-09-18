Sokakta oynayan çocukları sopayla darbetti: O anlar kamerada!

Yayınlanma:
Adana’da 52 yaşındaki C.T., sokakta oynayan iki çocuğu gürültü yaptıkları iddiasıyla sopayla darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. C.T., sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız gerekçesiyle H.G.'yi (6) uyardı.

1.jpg

SOPAYLA DARBETTİ!

C.T. daha sonra sopayla H.G.’nin ayağına vurdu. C.T., H.G.'nin bisikletle yanına gelen ağabeyi B.G.’yi (10) de sopayla darbetti.

2.jpg

O ANLAR KAMERADA!

Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar kurtarıldı. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan büyük ağabey F.G. (18) de C.T.'yi darbetti.

Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3.jpg

Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4.jpg

Kaynak:DHA

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Türkiye
Manisa’da acı olay: Toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa’da acı olay: Toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor kendini astı
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor kendini astı
Son Dakika | Kartalkaya davasında bakanlık personellerinin yargılanmasının önü açıldı
Son Dakika | Kartalkaya davasında bakanlık personellerinin yargılanmasının önü açıldı