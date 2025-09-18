Sokakta oynayan çocukları sopayla darbetti: O anlar kamerada!
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. C.T., sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız gerekçesiyle H.G.'yi (6) uyardı.
SOPAYLA DARBETTİ!
C.T. daha sonra sopayla H.G.’nin ayağına vurdu. C.T., H.G.'nin bisikletle yanına gelen ağabeyi B.G.’yi (10) de sopayla darbetti.
O ANLAR KAMERADA!
Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar kurtarıldı. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan büyük ağabey F.G. (18) de C.T.'yi darbetti.
Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
