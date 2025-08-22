Sokaklarda kol geziyorlar: 17 yıl kesinleşmiş hapsi vardı

Sokaklarda kol geziyorlar: 17 yıl kesinleşmiş hapsi vardı
Yayınlanma:
Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan suçlular sokaklarda kol gezmeye devam ediyor. Bolu'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan Y.Y., kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada T.Ü.'yü tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. ile T.Ü., aralarındaki kız meselesi nedeniyle konuşmak için buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Y.Y., tabancayla T.Ü.'ye ateş etti. T.Ü. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, Y.Y ile arkadaşı U.K. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. T.Ü., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.Y. ile U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Y.'nin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

