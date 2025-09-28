Sokak ortasında keresteli cinayet

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'ndeki Yorulmaz Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Dogruk, sokakta yürüdüğü sırada, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen A.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli A.K., eline geçirdiği bir kereste parçasıyla Hasan Hüseyin Dogruk'a vurarak onu ağır şekilde yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dogruk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Hasan Hüseyin Dogruk, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eskişehir’de Hasan Hüseyin Dogruk (60) (fotoğrafta), yolda karşılaştığı husumetlisi A.K. (47) tarafından keresteyle darbedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dogruk, hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan korkunç kavga, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli A.K.'nin Hasan Hüseyin Dogruk'u kovaladığı, yere düşen Dogruk'u elindeki keresteyle darbetmeye devam ettiği anların yer aldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmalarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen iki adet kereste parçası buldu.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli A.K.'nin yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda şüpheli A.K.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.