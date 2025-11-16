Sokak ortasında kanlı pusu: Eski eşini yaralayıp arkadaşını öldürdü

Olay, 13 Kasım günü saat 18.30 sularında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı öğrenilen Burak Ergün, kısa bir süre önce Kocaeli'ye döndü. Ergün, önce boşandığı eşi M.K.'yi darp edip bıçakla yaraladı.

Burak Ergün (Fotoğrafta)

CİNAYET ANI VE SONRASI

Eski eşini yaraladıktan sonra Burak Ergün, arkadaşı Ercan Kavşut'un yanına gitti. Ergün, eski eşi M.K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Kavşut'u aracının direksiyon koltuğunda oturduğu sırada defalarca bıçakladı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ağır yaralanan Kavşut, aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak yaklaşık 500 metre ileride park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

Ercan Kavşut (Fotoğrafta)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ercan Kavşut, ertesi gün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan M.K.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yaya olarak kaçan Burak Ergün'ü ve kendisine yardım ettiği iddia edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden cinayet zanlısı Burak Ergün, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.