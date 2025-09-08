'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün poli kalkanı eşliğinde il binasına girdi.
Binanın etrafı polis ekiplerince ablukaya alınırken, CHP'lilerin girişi engellendi ve milletvekillerine biber gazı sıkıldı.
Protesto sürken binaya ulaşan Tekin, bina önünde basın mensuplarına polis koruması eşliğinde açıklamalarda bulundu.
KAYYUM PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Pazar akşamı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın abluka alınmasına sosyal medyadan yoğun tepki gösterilirken, söz konusu olaya dair paylaşım yapanlar ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Sokak Kedisi' adıyla sokak röportajı yapan Ebru Uzun Oruç da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
'SOKAK KEDİSİ' SERBEST BIRAKILDI
Saat 14.28 sıralarında evine yapılan baskınla gözaltına alınan Oruç serbest bırakıldığını paylaştı. Ebru Uzun Oruç, şu ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığını belirtti:
"Tüm çabaları yarın o koltukta poz verdirip sinir uçlarına dokunmak"