'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı

'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına dair yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan 'Sokak Kedisi' olarak bilinen Ebru Uzun Oruç serbest bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün poli kalkanı eşliğinde il binasına girdi.

Binanın etrafı polis ekiplerince ablukaya alınırken, CHP'lilerin girişi engellendi ve milletvekillerine biber gazı sıkıldı.

Protesto sürken binaya ulaşan Tekin, bina önünde basın mensuplarına polis koruması eşliğinde açıklamalarda bulundu.

KAYYUM PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pazar akşamı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın abluka alınmasına sosyal medyadan yoğun tepki gösterilirken, söz konusu olaya dair paylaşım yapanlar ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Sokak Kedisi' adıyla sokak röportajı yapan Ebru Uzun Oruç da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

'SOKAK KEDİSİ' SERBEST BIRAKILDI

Saat 14.28 sıralarında evine yapılan baskınla gözaltına alınan Oruç serbest bırakıldığını paylaştı. Ebru Uzun Oruç, şu ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığını belirtti:

"Tüm çabaları yarın o koltukta poz verdirip sinir uçlarına dokunmak"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız