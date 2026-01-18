Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda ortalık karıştı

Yayınlanma:
Edirne'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu’nda başkanlık için yarışan 2 aday arasında kavga çıktı. Yumruklaşan tarafları polis araya girerek ayırdı.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mevcut başkan Ali Şahin ile Serhad Birlik ETUS Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci’nin yeni dönemde başkanlık için aday olduğu kongrede, adayların konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi. Oda Başkanı Ali Şahin’in konuşması, sık sık Dilci taraftarı üyeler tarafından kesildi. Şahin’in konuşmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tansiyonun yükseldiği anlarda taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.

ADAYLAR BARIŞ POZU VERDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, çıkan kavgaya müdahale etti ve kısa süre sonra kavga sona erdi. Genel kurulun divan başkanı EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, iki adayı sahneye çağırarak ellerini kaldırıp barış pozu vermelerini sağladı. Tansiyonun düşmesinin ardından oy kullanma işlemine başlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

